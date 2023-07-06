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«Большой шлем»

Сегодня, 17:03

Берреттини, Шаповалов и Де Минаур вышли в следующий круг Уимблдона

Руслан Минаев
Денис Шаповалов.
Фото Reuters
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Итальянец Маттео Берреттини обыграл соотечественника Лоренцо Сонего в первом круге Уимблдона — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (9:7), 6:3.

В следующем круге он встретится с австралийцем Алексом Де Минауром, который был сильнее бельгийца Киммера Коппеянса — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 7:6 (7:2).

Канадец Денис Шаповалов вышел в третий круг, победив француза Грегуара Баррера — 6:3, 6:4, 7:6 (9:7). Далее он встретится с победителем матча Корантен Муте (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Маттео Берреттини (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (9:7), 6:3

Алекс Де Минаур (Австралия, 15) — Киммер Коппеянс (Бельгия, Q) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 7:6 (7:2)

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада, 26) — Грегуар Баррер (Франция) — 6:3, 6:4, 7:6 (9:7)

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Денис Шаповалов
Маттео Берреттини
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