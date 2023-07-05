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«Большой шлем»

Сегодня, 18:31

Бетова не смогла выйти во второй круг Уимблдона

Мария Гусева
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Российская теннисистка Маргарита Бетова проиграла представительнице Словении Кае Юван в первом круге Уимблдона — 0:6, 3:6.

Встреча продлилась 1 час 9 минут. Бетова сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Юван 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге турнира Юван сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия, 22) — Селин Наеф (Швейцария, Q).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кая Юван (Словения, Q) — Маргарита Бетова (Россия) — 6:0, 6:3

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/5/
Теннис
Уимблдон
Маргарита Гаспарян
0
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