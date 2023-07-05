Бетова не смогла выйти во второй круг Уимблдона

Сегодня, 18:31
Российская теннисистка Маргарита Бетова проиграла представительнице Словении Кае Юван в первом круге Уимблдона — 0:6, 3:6.
Встреча продлилась 1 час 9 минут. Бетова сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Юван 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Во втором круге турнира Юван сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия, 22) — Селин Наеф (Швейцария, Q).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кая Юван (Словения, Q) — Маргарита Бетова (Россия) — 6:0, 6:3