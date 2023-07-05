Бетова не смогла выйти во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Маргарита Бетова проиграла представительнице Словении Кае Юван в первом круге Уимблдона — 0:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 9 минут. Бетова сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Юван 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15. Во втором круге турнира Юван сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия, 22) — Селин Наеф (Швейцария, Q). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Первый круг Кая Юван (Словения, Q) — Маргарита Бетова (Россия) — 6:0, 6:3 Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира