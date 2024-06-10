Билли Джин Кинг поздравила Алькараса с победой в третьем турнире «Большого шлема»

39-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Билли Джин Кинг отреагировала на победу испанца Карлоса Алькараса в Открытом чемпионате Франции-2024.

В финале «мэйджора» в Париже 21-летний теннисист обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Поздравляю Карлоса Алькараса, который после своей победы в мужском одиночном «Ролан Гаррос» стал самым молодым теннисистом с титулами на трех разных «Больших шлемах», — написала Кинг в своих соцсетях.

Алькарас стал самым молодым чемпионом «Ролан Гаррос» после соотечественника Рафаэля Надаля в 2007-м. После победы в турнире во Франции испанец пообещал набить татуировку с Эйфеловой башней.