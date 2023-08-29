Российская теннисистка Анна Блинкова сыграет с британкой Джоди Беррейдж в матче 1/64 финала турнира US Open во вторник, 29 августа. Начало — около 23.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» можно будет следить за текстовой онлайн-трансляцией самых интересных моментов противостояния Открытого чемпионата США Блинкова — Беррейдж.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Блинкова — Беррейдж можно будет в соцсети ВКонтакте.

24-летняя Блинкова располагается на 38-м месте в женском рейтинге WTA. 24-летняя Беррейдж занимает 96-ю строчку.

Расписание и результаты матчей мужчин и женщин, микста и пар, сетки турнира, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа