Блинкова и Грачева проиграли в первом круге «Ролан Гаррос» в парном разряде

Сегодня, 16:03
Российские теннисистки Анна Блинкова и Варвара Грачева проиграли на старте парного турнира «Ролан Гаррос».
Девушки в первом круге не смогли обыграть украинку Марту Костюк и румынку Елену-Габриэлу Русе — 3:6, 6:3, 2:6.
Во втором круге турнира Костюк и Русе встретятся с парой Кирстен Флипкенс/Шелби Роджерс (Бельгия/США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния, 13) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 3:6, 6:2