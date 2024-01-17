Блинкова и Соснович обыграли Андрееву и Томову на старте парного турнира Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова в паре с белоруской Александрой Соснович вышли во второй круг парного турнира Australian Open-2024. Девушки обыграли Мирру Андрееву и Викторию Томову (Россия/Болгария) со счетом 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 56 минут. Следующими соперницами Блинковой и Соснович станут Беатрис Хаддад Майя/Тэйлор Таунсенд (Бразилия/США, 8). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 58 910 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд Первый круг Анна Блинкова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — Мирра Андреева/Виктория Томова (Россия/Болгария) — 6:4, 6:0