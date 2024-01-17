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«Большой шлем»

Сегодня, 11:53

Блинкова и Соснович обыграли Андрееву и Томову на старте парного турнира Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Блинкова в паре с белоруской Александрой Соснович вышли во второй круг парного турнира Australian Open-2024.

Девушки обыграли Мирру Андрееву и Викторию Томову (Россия/Болгария) со счетом 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 56 минут.

Следующими соперницами Блинковой и Соснович станут Беатрис Хаддад Майя/Тэйлор Таунсенд (Бразилия/США, 8).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анна Блинкова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — Мирра Андреева/Виктория Томова (Россия/Болгария) — 6:4, 6:0

Теннис
Australian Open
Анна Блинкова
Мирра Андреева
0
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