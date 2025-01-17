Блинкова не смогла выйти в третий круг парного турнира Australian Open

Российская теннисистка Анна Бликова и У Фансыэнь из Тайваня во втором круге парного турнира Australian Open уступили американке Азии Мухаммад и голландке Деми Схюрс.

Встреча продолжалась 2 часа 52 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 3:6. На счету Блинковой и Фансыэнь 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

В другом матче второго круга россиянка Камилла Рахимова и испанка Сара Соррибес Тормо обыграли Ребекку Шрамкову из Словакии и болгарку Викторию Томову — 6:1, 7:5.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Анна Блинкова/У Фансыэнь (Россия/Тайвань) — Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды, 7) — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 3:6

Камилла Рахимова/Сара Соррибес Тормо (Россия/Испания) — Ребекка Шрамкова/Виктория Томова (Словакия/Болгария) — 6:1, 7:5