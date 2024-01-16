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«Большой шлем»

Сегодня, 10:10

Блинкова обыграла Букшу и вышла во второй круг Australian Open

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Анна Блинкова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анна Блинкова победила испанку Кристину Букшу в первом круге Australian Open — 6:2, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 19 минут.

57-я ракетка мира Блинкова сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. У 56-й ракетки мира Букши ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

Во втором круге россиянка встретится с победительницей встречи Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Плишкова (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Кристина Букша (Испания) — 6:2, 6:4

Источник: Australian Open. Женщины
Теннис
Australian Open
Анна Блинкова
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