Блинкова обыграла Букшу и вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова победила испанку Кристину Букшу в первом круге Australian Open — 6:2, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 19 минут.

57-я ракетка мира Блинкова сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. У 56-й ракетки мира Букши ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

Во втором круге россиянка встретится с победительницей встречи Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Плишкова (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Кристина Букша (Испания) — 6:2, 6:4