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«Большой шлем»

Сегодня, 22:44

Блинкова обыграла Викмайер и вышла во второй круг Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Анна Блинкова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над Яниной Викмайер из Бельгии в первом круге Уимблдона — 6:2, 4:6, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 46 минут.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 29) — Ребекка Марино (Канада).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия, Q) — 6:2, 4:6, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/5/
Теннис
Уимблдон
Анна Блинкова
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