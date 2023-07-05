Блинкова обыграла Викмайер и вышла во второй круг Уимблдона

Сегодня, 22:44
Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над Яниной Викмайер из Бельгии в первом круге Уимблдона — 6:2, 4:6, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 46 минут.
В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 29) — Ребекка Марино (Канада).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия, Q) — 6:2, 4:6, 6:3