Блинкова обыграла Викмайер и вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над Яниной Викмайер из Бельгии в первом круге Уимблдона — 6:2, 4:6, 6:3. Игра продолжалась 1 час 46 минут. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 29) — Ребекка Марино (Канада). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Первый круг Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия, Q) — 6:2, 4:6, 6:3