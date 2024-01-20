Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 07:42

Блинкова проиграла Паолини в третьем круге Australian Open

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Россиянка Анна Блинкова проиграла итальянке Ясмин Паолини в третьем круге Australian Open — 6:7 (1:7), 4:6.

Матч длился 1 час 27 минут. Блинкова сделала за игру 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. У Паолини — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 из 5 реализованных брейк-пойнта.

В четвертом круге Паолини встретится с россиянкой Анной Калинской, которая победила американку Слоан Стивенс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ясмин Паолини (Италия, 26) — Анна Блинкова (Россия) — 7:6 (7:1), 6:4

Источник: Сетка Australian Open
Теннис
Australian Open
Анна Блинкова
18
16
Читайте также
Медведев отыгрался с 0-2 по сетам и вышел в третий круг Australian Open
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
«РИА Новости» сообщило об ударе ВС РФ по украинским комплексам ПВО в Одессе
Во Франции заявили о невозможности запретить гражданам ехать на Украину
Высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзода отправили под домашний арест
На Западе заявили о фатальной ошибке в отношении Путина
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Кецманович победил Пола в пяти сетах в третьем круге Australian Open
Россиянка Панова и испанка Букша обыграли Аванесян и Шиманович во втором круге парного Australian Open
Осеан Доден и Чжэн Циньвэнь встретятся в четвертом круге Australian Open
Калинская победила Стивенс на Australian Open
Петрова: «Медведев вышел не на сто процентов собранным на матч с Руусувуори»
Ольховский: «Матч с Оже-Альяссимом будет для Медведева очень серьезным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Петрова — о победе Блинковой над Рыбакиной: «Тяжело выстоять такой матч и не дрогнуть»

Кецманович победил Пола в пяти сетах в третьем круге Australian Open