Блинкова проиграла Соболенко в третьем круге Уимблдона

Россиянка Анна Блинкова проиграла белоруске Арине Соболенко в третьем круге Уимблдона — 2:6, 3:6. Матч длился 1 час 21 минуту.

Блинкова за игру сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. У Соболенко — 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 5 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Вторая ракетка мира вышла в четвертый круг и сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая обыграла венгерку Дальму Галфи — 6:0, 6:4.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:3