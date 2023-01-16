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«Большой шлем»

Сегодня, 15:41

Блинкова проиграла в первом круге Australian Open

Мария Гусева
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Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла американке Мэдисон Кис в первом круге Australian Open-2023 — 4:6, 6:3, 2:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 1 минуту. На счету Блинковой 2 эйса, 8 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16. Американка сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге Кис сыграет с китаянкой Ван Синьюй.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Мэдисон Кис (США, 10) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 3:6, 6:2

Теннис
Australian Open
Анна Блинкова
2
3
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