Блинкова проиграла в первом круге Australian Open

Сегодня, 15:41
Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла американке Мэдисон Кис в первом круге Australian Open-2023 — 4:6, 6:3, 2:6.
Спортсменки провели на корте 2 часа 1 минуту. На счету Блинковой 2 эйса, 8 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16. Американка сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 13.
Во втором круге Кис сыграет с китаянкой Ван Синьюй.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Мэдисон Кис (США, 10) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 3:6, 6:2