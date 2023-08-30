Блинкова уступила 96-й ракетке мира в первом круге US Open

Сегодня, 03:55
Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге US Open уступила британке Джожи Беррейдж со счетом 3:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету 24-летней россиянки 7 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге 96-я ракетка мира встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Марина Заневская (Бельгия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Джоди Беррейдж (Великобритания) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:4
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