Блинкова уступила 96-й ракетке мира в первом круге US Open

Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге US Open уступила британке Джожи Беррейдж со счетом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету 24-летней россиянки 7 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге 96-я ракетка мира встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Марина Заневская (Бельгия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Джоди Беррейдж (Великобритания) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:4

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