Блинкова уступила Наварро в первом круге US Open

Сегодня, 02:40
Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге US Open уступила американке Эмме Наварро со счетом 1:6, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час ровно. На счету 25-летней россиянки 6 двойных ошибок и реализованный брейк-пойнт.
Во втором круге Наварро встретится с победительницей матча Ана Богдан (Румыния) — Аранча Рус (Нидерланды).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Эмма Наварро (США, 13) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:1