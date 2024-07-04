Блинкова в паре с Шериф завоевала путевку во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Анна Блинкова и представительница Египта Майар Шериф вышли во второй круг парного Уимблдона.

В матче первого раунда спортсменки победили японок Эри Ходзуми и Моюку Утидзиму со счетом 6:4, 6:1. Встреча длилась 58 минут.

Во втором круге Блинкова и Шериф сыграют против Людмилы Киченок из Украины и Елены Остапенко из Латвии.

В одиночном разряде Блинкова завершила свое выступление. На старте турнира она уступила француженке Каролин Гарсии (4:6, 5:7).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анна Блинкова/Майар Шериф (Россия/Египет) — Эри Ходзуми/Моюка Утидзима (Япония) — 6:4, 6:1