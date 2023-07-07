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Сегодня, 15:16

Блинкова вышла в третий круг Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
Анна Блинкова.
Фото AFP
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Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу во втором круге Уимблдона-2023.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 59 минут.

40-я ракетка мира Блинкова 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету 30-й ракетки мира Бегу 3 эйса, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

В третьем круге 24-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Варвара Грачева (Франция) — Арина Соболенко (Белоруссия). Блинкова впервые в карьере дошла до этой стадии Уимблдона.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 29) — 7:5, 6:3

Теннис
Уимблдон
Анна Блинкова
Ирина-Камелия Бегу
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