Болбою стало плохо из-за жары во время матча Australian Open

Болбой потерял сознание по ходу матча Открытого чемпионата Австралии-2025.

Инцидент произошел во время встречи второго круга смешанного разряда между австралийским дуэтом Кимберли Биррелл/Джон-Патрик Смит и голландско-немецкой парой Деми Схюрс/Тим Пюц (6:3, 5:7, 10:8).

Девочке, подающей мячи, во втором сете стало плохо из-за жары. Она еле держалась на ногах. Это заметили спортсмены, которые подхватили болбоя и вместе с сотрудниками стадиона уложили ее на корт для оказания помощи медиками. По информации местных СМИ, температура на стадионе на тот момент превышала 33 градуса.

Матчи основных сеток Australian Open проходят с 12 по 26 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».