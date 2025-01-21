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Сегодня, 12:10

Болбою стало плохо из-за жары во время матча Australian Open

Алина Савинова
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Болбой потерял сознание по ходу матча Открытого чемпионата Австралии-2025.

Инцидент произошел во время встречи второго круга смешанного разряда между австралийским дуэтом Кимберли Биррелл/Джон-Патрик Смит и голландско-немецкой парой Деми Схюрс/Тим Пюц (6:3, 5:7, 10:8).

Девочке, подающей мячи, во втором сете стало плохо из-за жары. Она еле держалась на ногах. Это заметили спортсмены, которые подхватили болбоя и вместе с сотрудниками стадиона уложили ее на корт для оказания помощи медиками. По информации местных СМИ, температура на стадионе на тот момент превышала 33 градуса.

Матчи основных сеток Australian Open проходят с 12 по 26 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».

Теннис
Australian Open
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