Болельщикам будет запрещено проносить российские флаги на матчи Уимблдона

Российские и белорусские флаги будут запрещены на Уимблдоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Отмечается, что гостям, которые придут с флагами на турнир, предоставят возможность оставить их в камере хранения или сдать сотрудникам у ворот.

В воскресенье, 23 июня, стало известно, что для участия в Уимблдоне россияне вновь должны подписать декларации о нейтралитете. Спортсмены подписывали аналогичные документы и в 2023 году.

В 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. В 2023-м спортсмены из России и Белоруссии были допущены до выступления на Уимблдоне в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Уимблдон в 2024 году пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Турнир был перенесен на начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).