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Сегодня, 20:03

Болельщикам и теннисистам запретят демонстрировать флаг России на турнирах в Великобритании

Виталий Косик
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Болельщики и теннисисты не смогут демонстрировать флаги России и Белоруссии на турнирах от Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA), сообщает «РИА Новости» с ссылкой на пресс-службу организации.

Сообщается, что на турнирах будет осуществляться политика нулевой терпимости к любым флагам, символам или другим действиям в поддержку России, Белоруссии или СВО.

Ранее организаторы Уимблдона объявили о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в турнире.

Россиянам и белорусам в турнире будет запрещено выражать поддержку правительствам своих стран. Кроме того, запрет сохранится для спортсменов, которые получают финансирование от государства.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230331/tennis-1862272988.html
Теннис
Wimbledon
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