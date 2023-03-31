Болельщикам и теннисистам запретят демонстрировать флаг России на турнирах в Великобритании

Болельщики и теннисисты не смогут демонстрировать флаги России и Белоруссии на турнирах от Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA), сообщает «РИА Новости» с ссылкой на пресс-службу организации.

Сообщается, что на турнирах будет осуществляться политика нулевой терпимости к любым флагам, символам или другим действиям в поддержку России, Белоруссии или СВО.

Ранее организаторы Уимблдона объявили о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в турнире.

Россиянам и белорусам в турнире будет запрещено выражать поддержку правительствам своих стран. Кроме того, запрет сохранится для спортсменов, которые получают финансирование от государства.