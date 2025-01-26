Болельщики напомнили Звереву про обвинения в домашнем насилии после поражения в финале Australian Open

Немецкому теннисисту Александру Звереву напомнили об обвинениях в его адрес в домашнем насилии после поражения в финале Australian Open.

26 января 27-летний немец в трех сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии-2025 — 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Перед церемонией награждения болельщики кричали с трибун: «Австралия верит Оле и Бренде». Зверева обвиняли в домашнем насилии его бывшие девушки — Ольга Шарыпова и Бренда Патеа.

В первом случае вина Зверева не была подтверждена по итогам расследования ATP, а во втором теннисист пришел с Патеа к досудебному соглашению.

«Уже девять месяцев нет никаких обвинений. Рад за нее (болельщицу — прим «СЭ»). Думаю, она была единственной на арене, кто в тот момент во что-то верил. Думаю, я сделал все, что мог. Я не буду больше поднимать эту тему», — отреагировал Зверев на пресс-конференции.

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