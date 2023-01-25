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Сегодня, 17:38

Болельщики провели акцию с российскими флагами на Australian Open

Мария Гусева
Акция с российскими флагами.
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Болельщики четвертьфинального матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым (6:1, 6:2, 6:4) на Australian Open-2023 провели акцию с российскими флагами, сообщает РИА «Новости Спорт».

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила проносить на трибуны российский и белорусский флаги.

Болельщики, в том числе сербы, держали флаг с портретом президента России Владимира Путина, флаг ДНР, а на некоторых были надеты майки с буквой Z.

Australian Open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.

Источник: РИА
Теннис
Australian Open
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