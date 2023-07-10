Болельщики раскритиковали решение судьи дать Андреевой штрафное очко в матче с Кис на Уимблдоне

Фанаты тенниса в Twitter выступили с критикой решения судьи дать российской теннисистке Мирре Андреевой штрафное очко в матче четвертого круга Уимблдона против американки Мэдисон Кис — 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.

Андреева получила штрафное очко за бросок ракетки. По ее словам, она поскользнулась и упала, из-за чего ракетка выпала из рук.

«Какой печальный конец прекрасного турнира. Жалкое решение судьи на вышке», — написал Prahladha B N.

«Абсолютно ужасное решение судьи. Вы можете ясно увидеть, что нога Андреевой застряла, поэтому она отпустила ракетку, чтобы сохранить равновесие», — считает Jfromthe_D.

«Я фанат Мэдисон Кис. Но я только что стал свидетелем одного из самых вопиюще плохих решений со стороны судьи на вышке. Она должна быть удалена с турнира. Очевидно, Андреева потеряла равновесие и не бросала ракетку», — написал JeanTargetter.

«Итальянский комментатор сказал, что Андреева была права, когда не пожала руку судье. Я абсолютно согласен», — сказал Alex.