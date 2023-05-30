Димитров и Руусувуори сыграют во втором круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 21:27
Болгарин Григор Димитров обыграл казахстанца Тимофея Скатова в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:3, 6:2.
Во втором круге болгарин сыграет с финном Эмилем Руусувуори, который был сильнее француза Грегуара Баррера — 6:2, 6:7 (7:9), 5:7, 6:1, 6:4.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Григор Димитров (Болгария, 28) — Тимофей Скатов (Казахстан, Q) — 6:0, 6:3, 6:2
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Грегуар Баррер (Франция) — 6:2, 6:7 (7:9), 5:7, 6:1, 6:4