Борис Беккер посоветовал Звереву задавать темп в матче против Джоковича

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер дал совет немцу Александру Звереву перед матчем против серба Новака Джоковича в полуфинале Australian Open-2025.

«Если матч затянется надолго, Джокович уже не будет таким сильным, как два-три года назад. Саша Зверев известен своей физической силой — его иногда называют марафонцем, потому что ему часто приходится играть по пять сетов. Вопрос в том, как закончатся первые сеты.

Для матча с Джоковичем важно, чтобы Зверев задавал темп и брал инициативу на себя. Потому что если Джокович заставит вас бегать, у вас не останется шансов», — цитирует Беккера Eurosport.

Зверев и Джокович сыграют в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в пятницу, 23 января. Победитель встречи сыграет с лучшим из пары Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США) в финале турнира.