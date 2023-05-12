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Сегодня, 17:24

Беккер высказался о том, что «Ролан Гаррос» может стать последним турниром Надаля

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал травму испанца Рафаэля Надаля.

«Все поклонники Надаля — и я один из них — переживают. После травмы в Мельбурне говорили, что он будет в форме к грунтовому сезону. Так не получилось. Если Надаль снимается с грунтовых турниров, то причины наверняка серьезные. Надеюсь, он сможет хотя бы сыграть в Париже. Это будут хоть какие-то хорошие новости», — приводит слова Беккера Eurosport.

Также Беккер прокомментировал предположение, что «Ролан Гаррос» — 2023 может стать последним турниром в карьере 36-летнего Надаля.

«Это стало бы очень плохой новостью. Я надеюсь, что это не так», — сказал Беккер .

Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).

«Ролан Гаррос» стартует 28 мая и завершится 11 июня.

Теннис
Roland Garros
Борис Беккер (теннис)
Рафаэль Надаль
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