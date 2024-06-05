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Сегодня, 03:20

Собкин: «У Арины Соболенко полно слабых мест, Андреевой нужно использовать это»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Борис Собкин считает, что у белоруски Арины Соболенко есть много слабых мест. В 1/4 финала «Ролан Гаррос» она сыграет против россиянки Мирры Андреевой.

«Мирра очень прибавила по сравнению с прошлым сезоном. В каждом компоненте она стала лучше. Видно, как она впитывает информацию, которую до нее доносят. Мне нравится, что на корте она играет в теннис, а не работает.

У Арины Соболенко полно слабых мест, Андреевой нужно использовать это. Не хочу фантазировать, трудно представить, что будет в матче. Играет два живых человека, и нельзя сказать на сто процентов, кто из них выиграет. Какие именно слабые места у Соболенко? Считаю, что это неправильно — через прессу рассказывать о слабых местах спортсмена. Главное, чтобы Мирра о них знала, чтобы тренеры ей указали на это. Одно дело знать, другое дело — использовать», — цитирует Legalbet Собкина.

Источник: https://legalbet.ru/news/sobkin-u-sobolenko-polno-slabih-mest-andreevoj-nuzhno/
Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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