Борис Собкин назвал главное качество Алькараса

Заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре чемпиона Уимблдона-2023 Карлоса Алькараса. Как и год назад в полуфинале британского «мейджора» испанец встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

— Даниила ждет матч с Карлосом Алькарасом, который обыграл Томми Пола. Американец провел лучший турнир в жизни?

— Я бы так не сказал. До матча с Карлосом у него была достаточно удачная сетка. Плюс Томми в этом году очень близок к топ-10, обрел стабильность. Хорошо знаю его тренера, понимаю, какой объем работы они проделывают. Это дает плоды, но, чтобы обыграть Алькараса на Уимблдоне, надо сделать что-то экстраординарное. Пола пока хватило на выигрыш одной партии.

— Алькараса вообще можно обыграть на траве?

— Можно. Единственное, что у него не отнимешь, — он боец до мозга костей. Есть игроки, которые провисают от сильного напряжения. Алькарас же, если попадает в решающий сет, в этот момент звереет и выдает свои лучшие качества. Это чемпионский характер. Понятно, что Даниилу будет непросто, но и заранее отдавать победу Алькарасу я бы не стал. Все мы помним, как Даниил обыграл испанца на прошлогоднем US Open. Достаточно уверенно в четырех сетах.