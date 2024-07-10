Собкин уверен, что Синнер не симулировал, когда брал медицинский перерыв в матче с Медведевым

Заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин в интервью «СЭ» похвалил россиянина Даниила Медведева за победу в четвертьфинале Уимблдона над итальянцем Янником Синнером (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3).

— Многие говорят, что это был один из лучших матчей в карьере Медведева. Согласны?

— Медведев давно не показывал такого цельного поведения вкупе с такой цельной игрой. Даниил сыграл очень качественно и по делу прошел в полуфинал. Понятно, что назвать этот матч идеальным для него нельзя. Когда Синнер включался на полную, Даниилу было очень тяжело, но пятый сет он забрал довольно уверенно. Молодец.

— В комментариях болельщики пишут, что эта большая победа добыта потому, что Синнер был нездоров. Что думаете про его медицинский перерыв в третьем сете из-за недомогания?

— В течение 25 лет я ездил по всем турнирам ATP-тура и сформулировал такую фразу: когда ты заходишь в раздевалку игроков, то здоровых там нет. Такое ощущение, что ты попал в больницу. У одного привязан лед к коленке, у другого перебинтовано бедро, третий сидит с врачом, и тот разминает ему спину... У всех чего-то побаливает. Тем более на таких поздних стадиях.

Я хорошо знаю Синнера. Уверен, что никакой симуляции в его действиях не было. Это не в его правилах. Даню же можно только похвалить. Адекватно отреагировал на этот перерыв. Профессионально. На этом всё. Говорить, что это были игры разума со стороны итальянца, бессмысленно. Стечение обстоятельств.