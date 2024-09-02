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«Большой шлем»

2 сентября, 22:55

Медведев отдал Боржешу только четыре гейма и вышел в четвертьфинал US Open

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах обыграл португальца Нуну Боржеша в четвертом круге US Open — 6:0, 6:1, 6:3.

Встреча длилась 1 час 48 минут. Медведев 9 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16. На счету его соперника 5 эйсов, 10 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Во время третьего сета матч прерывался из-за сработавшей пожарной сигнализации.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» россиянин сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия, 1) — Томми Пол (США, 14). Победа на этой стадии позволит Медведеву обойти 2-ю ракетку мира серба Новака Джоковича в рейтинге.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:0, 6:1, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/
Теннис
US Open
Даниил Медведев
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