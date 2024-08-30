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«Большой шлем»

Сегодня, 06:41

Алькарас проиграл ван де Зандсюлпу во втором круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports
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Голландский теннисист Ботик ван де Зандсюлп переиграл испанца Карлоса Алькараса во втором круге US Open — 6:1, 7:5, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. 21-летний испанец 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 9).

Следующим соперником ван де Зандсюлпа будет британец Джек Дрейпер.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 6:1, 7:5, 6:4

Теннис
US Open
Карлос Алькарас
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