Алькарас проиграл ван де Зандсюлпу во втором круге US Open

Сегодня, 06:41
Голландский теннисист Ботик ван де Зандсюлп переиграл испанца Карлоса Алькараса во втором круге US Open — 6:1, 7:5, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 21 минуту. 21-летний испанец 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 9).
Следующим соперником ван де Зандсюлпа будет британец Джек Дрейпер.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 6:1, 7:5, 6:4