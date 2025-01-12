Мирра Андреева обыграла Боузкову и вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева в первом круге Australian Open обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 17-летней россиянки эйс, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Во втором круге Андреева встретится с победительницей матча Моюка Утидзима (Япония) — Магда Линетт (Польша). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 59 900 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Первый круг Мирра Андреева (Россия, 14) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:3