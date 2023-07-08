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«Большой шлем»

Сегодня, 00:30

Боузкова вышла в 1/8 финала Уимблдона

Евгений Козинов
Корреспондент
Мария Боузкова.
Фото Reuters
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Чешская теннисистка Мария Боузкова одержала победу в третьем круге турнира Уимблдон. В трех сетах она переиграла француженку Каролин Гарсия.

На счету 24-летней чешки 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 из 5 реализованных брейк-пойнта. 29-летняя француженка сделала 7 эйсов, трижды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

Следующей соперницей Боузковой будет соотечественница Маркета Вондроушова.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мария Боузкова (Чехия, 32) — Каролин Гарсия (Франция, 5) — 7:6 (7:0), 4:6, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/7/
Теннис
Уимблдон
Каролин Гарсия
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