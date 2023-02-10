Брэд Гилберт: «Все финалы турниров «Большого шлема» в этом году будут с участием Джоковича»

Экс-четвертая ракетка мира и известный в прошлом тренер Брэд Гилберт поделился ожиданиями от выступления серба Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема» в этом году.

«Думаю, все финалы турниров «Большого шлема» в этом году будут с участием Джоковича. Если бы мне надо было оценить его шансы, то я бы сказал — два с половиной «Шлема». В 35 лет он стал только лучше. Раньше он равнялся на Надаля и Федерера, которые задавали тон теннису. «Большая тройка» подталкивала друг друга. Теперь же Новаку надо подстраивать свою игру под молодых соперников вроде Циципаса и Алькараса», — приводит слова Гилберта Tennis Head.

Ранее Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2023. Серб выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с Надалем.