Маррей — о выходе во второй круг Уимблдона: «Вернуться на Центральный корт — превосходно»

Британец Энди Маррей прокомментировал выход во второй круг Уимблдона. Двукратный победитель турнира «Большого шлема» обыграл соотечественника Райана Пенистона (6:3, 6:0, 6:1).

«Вернуться на Центральный корт — превосходно. В начале матча я немного нервничал, потому что играл неуверенно. Но после брейк-пойнта в первом сете я сыграл несколько хороших розыгрышей. Это было хорошим знаком», — сказал Маррей после игры.

Во втором круге двукратный победитель Уимблдона сыграет с лучшим в паре Доминик Тим (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция).

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