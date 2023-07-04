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«Большой шлем»

Сегодня, 20:27

Маррей — о выходе во второй круг Уимблдона: «Вернуться на Центральный корт — превосходно»

Руслан Минаев
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Британец Энди Маррей прокомментировал выход во второй круг Уимблдона. Двукратный победитель турнира «Большого шлема» обыграл соотечественника Райана Пенистона (6:3, 6:0, 6:1).

«Вернуться на Центральный корт — превосходно. В начале матча я немного нервничал, потому что играл неуверенно. Но после брейк-пойнта в первом сете я сыграл несколько хороших розыгрышей. Это было хорошим знаком», — сказал Маррей после игры.

Во втором круге двукратный победитель Уимблдона сыграет с лучшим в паре Доминик Тим (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция).

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Энди Маррей
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