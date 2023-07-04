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«Большой шлем»

Сегодня, 21:20

Маррей о Федерере на Уимблдоне: «Приятно получить аплодисменты от него»

Руслан Минаев
Энди Маррей.
Фото Global Look Press
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Британец Энди Маррей прокомментировал присутствие Роджера Федерера на трибунах Центрального корта Уимблдона во время его матча.

Двукратный победитель турнира «Большого шлема» в Лондоне обыграл в первом круге соотечественника Райана Пенистона.

«Потрясающе, что на матч пришли королевские особы. И теннисные особы тоже. Потрясающе, что Роджер здесь и поддерживает турнир. Последний раз, когда я играл на этом корте, а он смотрел — был на Олимпиаде — он сидел в боксе Стэна Вавринки и болел против меня! (смеется). Так что было приятно получить аплодисменты после нескольких хороших розыгрышей», — сказал Маррей после игры.

Во втором круге двукратный победитель Уимблдона сыграет с лучшим в паре Доминик Тим (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция).

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Роджер Федерер
Энди Маррей
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