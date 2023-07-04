Маррей прошел во второй круг Уимблдона

Сегодня, 19:52
Британец Энди Маррей обыграл соотечественника Райана Пенистона в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:0, 6:1. Матч длился 2 часа 3 минуты.
Во втором круге двукратный победитель Уимблдона сыграет с лучшим в паре Доминик Тим (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) — Райан Пенистон (Великобритания) — 6:3, 6:0, 6:1