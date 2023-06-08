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Сегодня, 20:37

Британский журналист призвал не обращаться с российскими теннисистами как с преступниками

Виталий Косик
Корреспондент
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Британский журналист газеты The i Майкл Дэй призвал общественность не обращаться с российскими и белорусскими теннисистами как с преступниками.

Сегодня, 8 июля, на портале inews вышла статья журналиста с заголовком: «Теннисисты не виноваты в событиях на Украине, так что перестаньте обращаться с ними как с преступниками. Травля белоруски Арины Соболенко некоторыми журналистами бессмысленна и неприятна».

В материале Дэй затрагивает отношение ко второй ракетке мира Соболенко во время турнира «Ролан Гаррос». Белоруска множество раз слышала свист в свой адрес после матчей.

Также журналист осудил политические вопросы, с которыми Соболенко сталкивается на пресс-конференциях.

Теннис
Roland Garros
Арина Соболенко
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