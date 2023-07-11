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«Большой шлем»

Сегодня, 15:57

Британское СМИ The Telegraph назвало возможную победу россиянина на Уимблдоне «кошмаром»

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP
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На сайте британского издания The Telegraph была опубликована статья об успехах российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне-2023.

Материал журналиста Саймона Бригса вышел под названием «Худший кошмар принцессы Уэльской может воплотиться в жизнь на Уимблдоне». В свой статья автор пишет, что русские и белорусы «захватывают» Уимблдон, и предрекает Великобритании «повторение худшего кошмара».

«У Медведева и Рублева может не быть флагов рядом с их именами, как и букв РУС, но оба вышли в четвертьфинал вместе с белоруской Ариной Соболенко. Поэтому можно легко представить себе наихудший сценарий Всеанглийского клуба в следующие выходные — тот, в котором принцесса Уэльская вручает трофей одному из этих спортсменов, официально не имеющих гражданства. Это будет кошмарная эскалация прошлогодней неуклюжей сюжетной линии, в которой Ее Королевское Высочество пожимает руку Елене Рыбакиной — москвичке, играющей под казахстанским флагом», — написано в статье.

Также в материале говорится, что успехи россиян связаны с «голодным желанием». В конце статья автор пишет:

«Когда российские и белорусские игроки выходят на корт, часто становятся серьезными и напряженными. В этом году на Уимблдоне, напряженном турнире с длинными матчами и поздним завершением, они переиграли соперников и приближаются к той проблематичной возможности сфотографироваться с принцессой Уэльской».

Всего в четвертьфинал Уимблдона-2023 вышли три российских теннисиста: Андрей Рублев, Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Это второй случай в истории Открытой эры мужского тенниса. Для всех троих выход в четвертьфинал является лучшим достижением на Уимблдоне в карьере.

В 1/4 финала турнира «Большого шлема» Медведев встретится с Крисом Юбэнксом (США), Сафиуллин сыграет с итальянцем Янником Синнером, а Рублев- с Новаком Джоковичем.

Даниил Медведев, Андрей Рублев и&nbsp;Роман Сафиуллин. Русские на Уимблдоне: тройной прыжок в четвертьфинал

Источник: The Telegraph
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Арина Соболенко
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
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