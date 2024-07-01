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Сегодня, 20:53

Бублик вышел во второй круг Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
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Казахстанский теннисист Александр Бублик в первом круге Уимблдона обыграл чеха Якуба Меншика со счетом 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 3 часа 27 минут. На счету 27-летнего представителя Казахстана 32 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 23.

Во втором круге Бублик встретится с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Артур Казо (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан, 23) — Якуб Меншик (Чехия) — 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Максимилиан Мартерер (Германия) — 6:3, 6:1, 6:4

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Лиам Броуди (Великобритания, WC) — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2

Уго Умбер (Франция, 16) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 6:1

Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — Алекс Микельсен (США) — 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (11:9)

Уимблдон
Александр Бублик
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