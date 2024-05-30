Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:43

Самсонова сыграет против итальянки Коччаретто в третьем круге «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто победила испанку Кристину Букшу во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024.

Встреча длилась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу итальянки.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Коччаретто встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая ранее в двух сетах обыграла представительницу США Аманду Анисимову (6:2; 6:1).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/6/
Теннис
Ролан Гаррос
Людмила Самсонова
0
Читайте также
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
Международная боксерская ассоциация назвала позором ультиматум МОК
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Дзюба ушел из «Локо», но Слуцкий не сможет забрать его в Китай, Слишкович просил увеличение зарплаты и покинул «Спартак». Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ
Популярное видео
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Джокович обыграл Карбальеса Баэну и пробился в третий круг «Ролан Гаррос»

Чесноков: «У Медведева не было совершенно никаких трудностей в матче с Кецмановичем»