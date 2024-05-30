Самсонова сыграет против итальянки Коччаретто в третьем круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 19:43
Итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто победила испанку Кристину Букшу во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024.
Встреча длилась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу итальянки.
В третьем круге «Ролан Гаррос» Коччаретто встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая ранее в двух сетах обыграла представительницу США Аманду Анисимову (6:2; 6:1).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:4