Чесноков: «Медведев может показать что-то гениальное на Уимблдоне»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» назвал фаворитов в мужском одиночном разряде на Уимблдоне-2023.

«Джокович является фаворитом Уимблдона, плюс Алькарас, Руне. Эти три игрока могут выиграть турнир. Алькарас только что взял титул в Лондоне. Медведев может показать что-то гениальное. Он на всех покрытиях может играть достаточно комфортно. У него есть там победа над Вавринкой, но проиграл Хуркачу в пять сетов. Если он на Уимблдоне разгонится так же, как разогнался в начале года, побывав в четырех финалах подряд, может забрать титул», — сказал Чесноков «СЭ».

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Матчи турнира традиционно пройдут на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Уимблдон-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»