Кафельников отреагировал на победу Медведева над американцем Хироном в первом круге Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Даниила Медведева над американцем Маркосом Хироном в первом круге Australian Open-2023 со счетом 6:0, 6:1, 6:2.

«Медведев и должен был таким образом обыгрывать своего соперника. Пока что все нормально, нет никаких претензий. Матч прошел в режиме хорошей тренировки. Каждый хочет доходить до финальной стадии в турнире с минимумом затраченных сил. 3:0, меньше двух часов, силы сэкономлены. Все, что необходимо», — сказал Кафельников «СЭ».

В следующем круге Даниил Медведев сыграет с австралийцем Джоном Миллманом, который одолел швейцарца Марка-Андреа Хюслера.