Кафельников: «Рад, что наших ребят допустили до Australian Open, мог повториться сценарий Уимблдона»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на новость о том, что российских теннисистов допустят до участия в Australian Open.

«Сценарий с Уимблдоном, конечно, мог повториться. Я искренне рад, что благоразумие восторжествовало и наших ребят допустили до участия в турнире.

А то, что они будут выступать без флага — нам не привыкать. Самое главное — они знают, кто они и кого представляют», — цитирует Кафельникова Sport24.

В среду, 12 октября, глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли сообщил, что организация не будет запрещать теннисистам из России и Белоруссии выступать на Australian Open.