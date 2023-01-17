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Сегодня, 11:09

Кафельников — о победе Рублева: «Держал свою нить игры. Донес ее до результата»

Кафельников прокомментировал победу Рублева в первом круге Australian Open
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» победу теннисиста Андрея Рублева над Домиником Тимом (6:3, 6:4, 6:2) в первом круге Australian Open.

«Мы все довольны за него, все рады. Легко ли ему далась победа? Я не думаю, что слишком тяжело. Андрей нормально играл. Держал свою нить игры. Донес ее до результата», — сказал Кафельников корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Во втором круге турнира Рублев встретится с победителем матча Макс Перселл (Австралия, Q) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Доминик Тим
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