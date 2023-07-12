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Сегодня, 23:00

Пивоварова: «Надеялась, что Касаткина лучше себя проявит на Уимблдоне»

Галина Глазко
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Бывшая теннисистка Анастасия Пивоварова подвела итоги выступления россиянок на Уимблдоне.

— Сказать, что кто-то успешно выступил, к сожалению, не могу. Я надеялась, что Дарья Касаткина себя лучше проявит, а также Вероника Кудерметова. Была уверена, что травяное покрытие им подходит и они смогут пройти как минимум до четвертьфинала, — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Касаткина в третьем круге уступила представительнице Белоруссии Виктории Азаренко (2:6, 4:6), а Кудерметова проиграла во втором круге чешке Маркете Вондроушовой.

Источник: https://gazeta.ru/sport/news/2023/07/12/20858726.shtml
Анастасия Пивоварова
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