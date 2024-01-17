Чех Махач в третьем круге Australian Open сыграет с Хачановым

Чех Томаш Махач обыграл американца Фрэнсис Тиафо трех сетах во втором круге Australian Open — 6:4, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча длилась 2 часа 35 минут.

В третьем круге Махач сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который ранее обыграл американца Александра Ковачевича.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Томаш Махач (Чехия) — Фрэнсис Тиафо (США, 17) — 6:4, 6:4, 7:6 (7:5)