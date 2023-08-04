Корнеева пожелала Джоковичу выиграть US Open: «Хочу, чтобы он побил все рекорды»

Чемпионка юниорского Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева поделилась с «СЭ» ожиданиями от US Open.

— Есть кто-то особенный, за кем будете следить на чемпионате США?

— Буду болеть за Соболенко. Она единственная, кто мне нравится сейчас в туре. А из парней — за наших: Андрея [Рублева], Карена [Хачанова] и Даниила [Медведева]. И за Джоковича, конечно. Он должен выиграть.

— Вы хотите, чтобы он абсолютно все рекорды побил?

— Да, это было бы очень круто.

Теннисистка пропустит предстоящий US Open, так как не успела сделать визу.

Полностью интервью Алины Корнеевой «СЭ» — здесь