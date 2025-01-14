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Сегодня, 07:25

Бублик в трех сетах уступил Черундоло на старте Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Казахстанский теннисист Александр Бублик в первом круге Australian Open уступил аргентинцу Франсиско Черундоло со счетом 6:7 (1:7), 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 27-летнего казахстанца 10 эйсов, 15 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Во втором круге Черундоло встретится с победителем матча Факундо Акоста (Аргентина) — Зизу Бергс (Бельгия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 6:7 (1:7), 3:6, 2:6

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Australian Open
Александр Бублик
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