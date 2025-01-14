Бублик в трех сетах уступил Черундоло на старте Australian Open

Сегодня, 07:25
Казахстанский теннисист Александр Бублик в первом круге Australian Open уступил аргентинцу Франсиско Черундоло со счетом 6:7 (1:7), 3:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 27-летнего казахстанца 10 эйсов, 15 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
Во втором круге Черундоло встретится с победителем матча Факундо Акоста (Аргентина) — Зизу Бергс (Бельгия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 6:7 (1:7), 3:6, 2:6