Мухова стала третьей финалисткой «Ролан Гаррос», не входящей в топ-40 рейтинга WTA

Чешка Каролина Мухова обыграла белоруску Арину Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

43-я ракетка мира — Мухова — стала третьей теннисисткой, которая вышла в финал открытого чемпионата Франции, находясь вне топ-40 рейтинга WTA.

Она присоединилась к латвийке Елене Остапенко (2017) и Иге Свентек (2020). Обе побеждали в своих финалах «Ролан Гаррос».

В матче за титул Мухова сыграет с победительницей встречи Ига Свентек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14).