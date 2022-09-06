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«Большой шлем»

6 сентября, 19:28

Плишкова о выходе в четвертьфинал US Open: «Теперь сезон будет менее катастрофическим»

Плишкова заявила, что после выхода в четвертьфинал US Open сезон для нее стал менее катастрофическим
Анна Горшкова
Корреспондент

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала выхода в четвертьфинал US Open-2022.

«Я считала этот сезон катастрофическим, но теперь все изменилось. Теперь он будет менее катастрофическим, что бы ни случилось. Просто иногда нужно немного расслабиться. Это возможно, только когда выиграешь пару матчей, трехсетовиков. Сейчас я довольно хорошо играю, возможно, даже лучше, чем здесь в прошлом году. Я снова в четвертьфинале», — сказала Плишкова на послематчевой пресс-конференции.

В четвертьфинале Плишкова встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. В четвертом круге US Open чешка обыграла другую представительницу Белоруссии Викторию Азаренко.

Теннис
US Open
Каролина Плишкова
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